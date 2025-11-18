Was Punsch und Glühmost am Christkindlmarkt kosten

Kurz vor dem Start der Linzer Weihnachtsmärkte wird im Volksgarten und am Hauptplatz noch auf Hochtouren vorbereitet. Neben neuen Treffpunkten und einer frischen Marktgestaltung gibt es auch Infos zu einem Detail, das jedes Jahr für Fragen sorgt: den Preisen für Punsch und Glühmost. Was Besucher heuer erwartet – und was überraschen könnte.
Hier werden letzte Kabel verlegt, dort die Hütten eingeräumt und vorbereitet, es wird geschraubt und gebohrt – die Vorbereitungen für die beiden städtischen Adventmärkte im Volksgarten und am Hauptplatz laufen auf Hochtouren. Ab 22. November öffnen der Christkindlmarkt am Hauptplatz und der Weihnachtsmarkt im Volksgarten ihre Tore.
Neues Adventatelier
Was ist heuer anders? Die Märkte präsentieren sich mit einem neuen Logo, das Tradition und modernes Design vereint. Am Hauptplatz bleibt vieles beim Alten – nur schöner: Pastelltöne tagsüber, festlicher Glanz am Abend und die typischen achteckigen Hütten mit Linzer Motiven auf den Dächern. Über allem strahlt der monumentale Christbaum aus Klaffer am Hochficht – 19 Meter hoch, fünf Tonnen schwer. Das neue Adventatelier mit regelmäßig wechselnden Kunsthandwerkern soll zusätzlich frische Impulse setzen. Im Volksgarten wird der Advent heuer ein Stück weit neu gedacht. Der Vorplatz des Musiktheaters wird zum zentralen Treffpunkt – mit überdachten „Futterkrippen“-Stehtischen, einer Bühne und besser genutzten Freiflächen.
“Wie das Christkind zu Weihnachten“
Marktreferent, VP-Stadtvize Martin Hajart betont die Rolle der Märkte für die Innenstadt: „Unsere Weihnachtsmärkte gehören zum Linzer Advent wie das Christkind zu Weihnachten – sie schaffen Atmosphäre, ziehen tausende Besucherinnen und Besucher an und sind ein wichtiger Impuls für die Innenstadt. Mit dem Weihnachtszug schaffen wir eine direkte Verbindung zwischen den Standorten und ermöglichen ein entspanntes und unkompliziertes Weihnachtserlebnis. Damit setzen wir ein starkes Signal für eine lebendige Innenstadt in der Adventzeit.“
Preis für Punsch und Glühmost
Während in manchen Städten die Preise für die begehrten Heißgetränke auch diese Saison in die Höhe geschnellt sind, bleibt Linz beim Bewährten. Der Kinderpunsch kostet 3,50 Euro, eine Tasse Glühmost liegt bei vier Euro, und für den Punsch muss man 4,50 Euro berappen.
