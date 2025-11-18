Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Start am Wochenende

Was Punsch und Glühmost am Christkindlmarkt kosten

Oberösterreich
18.11.2025 10:05
Im Volksgarten laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren.
Im Volksgarten laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren.(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)

Kurz vor dem Start der Linzer Weihnachtsmärkte wird im Volksgarten und am Hauptplatz noch auf Hochtouren vorbereitet. Neben neuen Treffpunkten und einer frischen Marktgestaltung gibt es auch Infos zu einem Detail, das jedes Jahr für Fragen sorgt: den Preisen für Punsch und Glühmost. Was Besucher heuer erwartet – und was überraschen könnte.

0 Kommentare

Hier werden letzte Kabel verlegt, dort die Hütten eingeräumt und vorbereitet, es wird geschraubt und gebohrt – die Vorbereitungen für die beiden städtischen Adventmärkte im Volksgarten und am Hauptplatz laufen auf Hochtouren. Ab 22. November öffnen der Christkindlmarkt am Hauptplatz und der Weihnachtsmarkt im Volksgarten ihre Tore.

Neues Adventatelier
Was ist heuer anders? Die Märkte präsentieren sich mit einem neuen Logo, das Tradition und modernes Design vereint. Am Hauptplatz bleibt vieles beim Alten – nur schöner: Pastelltöne tagsüber, festlicher Glanz am Abend und die typischen achteckigen Hütten mit Linzer Motiven auf den Dächern. Über allem strahlt der monumentale Christbaum aus Klaffer am Hochficht – 19 Meter hoch, fünf Tonnen schwer. Das neue Adventatelier mit regelmäßig wechselnden Kunsthandwerkern soll zusätzlich frische Impulse setzen. Im Volksgarten wird der Advent heuer ein Stück weit neu gedacht. Der Vorplatz des Musiktheaters wird zum zentralen Treffpunkt – mit überdachten „Futterkrippen“-Stehtischen, einer Bühne und besser genutzten Freiflächen.

“Wie das Christkind zu Weihnachten“
Marktreferent, VP-Stadtvize Martin Hajart betont die Rolle der Märkte für die Innenstadt: „Unsere Weihnachtsmärkte gehören zum Linzer Advent wie das Christkind zu Weihnachten – sie schaffen Atmosphäre, ziehen tausende Besucherinnen und Besucher an und sind ein wichtiger Impuls für die Innenstadt. Mit dem Weihnachtszug schaffen wir eine direkte Verbindung zwischen den Standorten und ermöglichen ein entspanntes und unkompliziertes Weihnachtserlebnis. Damit setzen wir ein starkes Signal für eine lebendige Innenstadt in der Adventzeit.“

Preis für Punsch und Glühmost
Während in manchen Städten die Preise für die begehrten Heißgetränke auch diese Saison in die Höhe geschnellt sind, bleibt Linz beim Bewährten. Der Kinderpunsch kostet 3,50 Euro, eine Tasse Glühmost liegt bei vier Euro, und für den Punsch muss man 4,50 Euro berappen. 

Porträt von Mario Ruhmanseder
Mario Ruhmanseder
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Symbolbild
Mit Messern bewaffnet
D: Polizei schießt gehörlose Zwölfjährige nieder
Archivbild aus dem Jahr 2024: Israelische Soldaten während ihres Gaza-Einsatzes
„Waffenruhe stabil“
Israel erhält wieder deutsche Rüstungsgüter
Die Feuerwehr konnte das Unfallfahrzeug schließlich aus dem „Schwarzen See“ bergen.
Im eiskalten Wasser
Junger Mann ertrinkt nach Unfall in seinem Auto
Der Fall aus Rohrbach sorgte in ganz Österreich für Aufregung.
Erste Konsequenzen
Keine Hilfe für Frau: Spitalsmanager tritt zurück
In diesem Augenblick ahnte schon der Besitzer, dass mit seinem E-Bike etwas nicht stimmt.
Schockmoment
Russisches E-Bike begann in Aufzug zu brennen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Die legendären Kessler-Zwillinge starben gemeinsam
203.230 mal gelesen
Die legendären Kessler-Zwillinge sind tot. Die Hintergründe sind noch völlig unklar. 
Innenpolitik
Nur ein Bundesland macht keine neuen Schulden
201.059 mal gelesen
Wer geht beim Schuldenabbau mit bestem Beispiel voran?
Fußball International
„Kein Fairplay!“ Bosnien erhebt Vorwürfe gegen ÖFB
198.068 mal gelesen
Am Dienstag steigt der große WM-Showdown zwischen Österreich und Bosnien in Wien.
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Gericht
Freigesprochene aus Fall Anna (12) festgenommen
640 mal kommentiert
Der erhobene Zeigefinger von Anwalt Mirsad Musliu hatte wenig Wirkung. Sein Mandant sitzt ...
Innenpolitik
Kickl fordert eigenen „Österreich-Korb“ vom Handel
619 mal kommentiert
Kickl will nun Lebensmittel des täglichen Bedarfs und aus der Region zum stabilen Preis bei ...
Mehr Oberösterreich
Flotter Freundeskreis
Polizist wegen verratener Kontrollen verurteilt
Start am Wochenende
Was Punsch und Glühmost am Christkindlmarkt kosten
Randale im Theater
Vandalismus gefilmt, Video selbst online gestellt
Auffällige Fahrweise
Im Rausch mit E-Scooter von der Polizei erwischt
Großeinsatz
Halle einer Recyclingfirma stand im Vollbrand
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf