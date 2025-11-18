Was Punsch und Glühmost am Christkindlmarkt kosten

Neues Adventatelier

Was ist heuer anders? Die Märkte präsentieren sich mit einem neuen Logo, das Tradition und modernes Design vereint. Am Hauptplatz bleibt vieles beim Alten – nur schöner: Pastelltöne tagsüber, festlicher Glanz am Abend und die typischen achteckigen Hütten mit Linzer Motiven auf den Dächern. Über allem strahlt der monumentale Christbaum aus Klaffer am Hochficht – 19 Meter hoch, fünf Tonnen schwer. Das neue Adventatelier mit regelmäßig wechselnden Kunsthandwerkern soll zusätzlich frische Impulse setzen. Im Volksgarten wird der Advent heuer ein Stück weit neu gedacht. Der Vorplatz des Musiktheaters wird zum zentralen Treffpunkt – mit überdachten „Futterkrippen“-Stehtischen, einer Bühne und besser genutzten Freiflächen.