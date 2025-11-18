Erster Schneeunfall legte gleich halbe S10 lahm

Zu dem Verkehrsunfall kam es in den Morgenstunden. Ein 40-jähriger Autofahrer aus Niederösterreich fuhr gegen 5.15 Uhr mit seinem Auto auf der S10 im Tunnel Neumarkt. Beim Tunnelausgang kam er, aufgrund der winterlichen Fahrbahnverhältnisse ins Schleudern. Das Fahrzeug des 40-Jährigen drehte sich und kollidierte rechts vorne mit der dortigen Betonmauer auf der rechten Seite der Fahrbahn.



Nachkommender Lenker wollte helfen

Ein 51-jähriger Pkw-Lenker mit Anhänger hielt an, um dem Verunfallten Hilfe zu leisten, doch das ging leider schief. Genau in diesem Moment fuhr nämlich ein nachkommender 28-jähriger Autofahrer auf den Anhänger des 51-Jährigen auf. Die Beifahrerin des 28-Jährigen wurde unbestimmten Grades verletzt. Nach der Erstversorgung wurde die verletzte Frau ins Klinikum Freistadt gebracht.