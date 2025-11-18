Im Rausch mit E-Scooter von der Polizei erwischt

Der 56-jährige aus dem Bezirk Linz-Land lenkte am Montag gegen 18.30 Uhr seinen E-Scooter in Haid in Fahrtrichtung Hörsching. Aufgrund der auffälligen Fahrweise wurde der Lenker von einer Polizeistreife angehalten und kontrolliert.



Er hatte 0,9 Promille

Der Alkotest ergab einen Wert von 0,9 Promille. Die Weiterfahrt wurde dem Lenker untersagt. Es stellte sich zudem fest, dass der 56-Jährige keinen Führerschein besitzt. Anzeige bei der Behörde folgt.