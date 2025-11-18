Im Rausch mit E-Scooter von der Polizei erwischt

Auch wenn man mit dem E-Scooter unterwegs ist, sollte man halbwegs nüchtern sein. Das weiß jetzt auch ein 56-Jähriger, der Montag abend von der Polizei aus dem Verkehr gezogen worden war.
Der 56-jährige aus dem Bezirk Linz-Land lenkte am Montag gegen 18.30 Uhr seinen E-Scooter in Haid in Fahrtrichtung Hörsching. Aufgrund der auffälligen Fahrweise wurde der Lenker von einer Polizeistreife angehalten und kontrolliert.
Er hatte 0,9 Promille
Der Alkotest ergab einen Wert von 0,9 Promille. Die Weiterfahrt wurde dem Lenker untersagt. Es stellte sich zudem fest, dass der 56-Jährige keinen Führerschein besitzt. Anzeige bei der Behörde folgt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.