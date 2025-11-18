Halle einer Recyclingfirma stand im Vollbrand

Die Einsatzkräfte mehrerer Feuerwehren wurden in der Nacht auf Dienstag zu einem Brand einer Halle eines Entsorgungsunternehmens in Linz alarmiert. Das Gebäude stand in Vollbrand.
Gegen Mitternacht brach in einer Halle eines Linzer Recyclingunternehmens ein Feuer aus. Beim Eintreffen der ersten Kräfte der Feuerwehr stand ein größerer Hallenbereich bereits in Vollbrand. Die Berufsfeuerwehr Linz übernahm die Einsatzleitung und wurde von zehn freiwilligen Feuerwehren, Polizei, Rettungsdienst, Energieversorgern sowie der Linz AG Gas und Strom unterstützt.
Durch den schnellen, koordinierten Löschangriff über mehrere Gebäudeseiten und den Einsatz von Hubrettungsfahrzeugen, Wasserwerfern wurde eine Ausbreitung der Flammen verhindert. Besonders gefährdet war die zentrale Pressanlage des Betriebs. Für umliegende Wohnobjekte bestand laut Einsatzleitung zu keinem Zeitpunkt Gefahr.
Die Nachlösch- und Aufräumarbeiten gestalten sich aufgrund der enormen Brandlast schwierig und dauern weiter an. In der Nacht war ein Betreten des Hallenkomplexes wegen der Zerstörung nicht möglich. Im Laufe des Tages werde schweres Gerät eingesetzt, um Zugang zu schaffen und die gepressten Ballen ins Freie zu bringen und abzulöschen. Die Feuerwehr rechnet noch mit einem stundenlangen Einsatz.
Die Polizei leitete in der Nacht Ermittlungen zur Brandursache ein. Aufgrund der schweren Schäden kann bisher keine Aussage zur Entstehung des Feuers getroffen werden.
