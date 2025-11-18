Halle einer Recyclingfirma stand im Vollbrand

Die Nachlösch- und Aufräumarbeiten gestalten sich aufgrund der enormen Brandlast schwierig und dauern weiter an. In der Nacht war ein Betreten des Hallenkomplexes wegen der Zerstörung nicht möglich. Im Laufe des Tages werde schweres Gerät eingesetzt, um Zugang zu schaffen und die gepressten Ballen ins Freie zu bringen und abzulöschen. Die Feuerwehr rechnet noch mit einem stundenlangen Einsatz.