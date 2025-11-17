Ein Abgang allein wird nicht reichen

Die Berichterstattung der „Krone“ richtete sich nie gegen unsere Ärzte, die Tag für Tag Unmögliches möglich machen, sondern gegen die politischen und strukturellen Fehlentwicklungen, die dieses System an den Rand des Kollapses treiben. Genau das ist unsere Aufgabe: Missstände offenzulegen – auch, wenn es wehtut. Die Frage, ob ausreichend Ressourcen vorhanden sind und diese auch optimal eingesetzt werden, muss zulässig sein und gestellt werden.