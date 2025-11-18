So bleibt der Adventkranz am längsten frisch

Mehr Lehrlinge, weniger Betriebe

Wer jetzt zugreift, hat die volle Auswahl. Auch an dieser Branche geht die Teuerung nicht vorbei. Besonders im Einkauf hat man mit gestiegenen Preisen zu kämpfen, wie die Landesinnungsmeisterin weiß. Obwohl die Anzahl der Lehrbetriebe seit 2022 von 122 auf 100 gesunken ist, gab es Stand 31. Dezember 2024 immerhin 199 Lehrlinge – ein großer Anstieg gegenüber den 122 im Jahr 2022. Insgesamt arbeiteten in Oberösterreich im auslaufenden Jahr 2061 Personen als Gärtner und Floristen – rund 100 weniger als im Vorjahr.