So bleibt der Adventkranz am längsten frisch

Gärtner und Floristen sind bestens auf die Weihnachtszeit vorbereitet. Mit regionalen Materialien werden Dekorationen aller Art und auch auf Wunsch hergestellt. Mit der richtigen Lagerung bleiben die schönen Stücke loker auch bis nach Weihnachten frisch.
Kalte, finstere und immer kürzere Tage – kein Zweifel, die Weihnachtszeit steht vor der Tür. Und was wäre die ohne die passende Dekoration? „Ob Türkränze, Türzöpfe, Pflanzschalen, geschmückten Laternen oder Adventkränze – mit der richtigen Dekoration kann man ganz einfach eine besinnliche Weihnachtsatmosphäre schaffen“, weiß Elke Lumetsberger, Landesinnungsmeisterin der Gärtner und Floristen.
Mehr Lehrlinge, weniger Betriebe
Wer jetzt zugreift, hat die volle Auswahl. Auch an dieser Branche geht die Teuerung nicht vorbei. Besonders im Einkauf hat man mit gestiegenen Preisen zu kämpfen, wie die Landesinnungsmeisterin weiß. Obwohl die Anzahl der Lehrbetriebe seit 2022 von 122 auf 100 gesunken ist, gab es Stand 31. Dezember 2024 immerhin 199 Lehrlinge – ein großer Anstieg gegenüber den 122 im Jahr 2022. Insgesamt arbeiteten in Oberösterreich im auslaufenden Jahr 2061 Personen als Gärtner und Floristen – rund 100 weniger als im Vorjahr.
Die richtige Lagerung
„Naturmaterialien sind im Trend, und wir arbeiten mit den besten davon. So halten die Produkte auch locker bis Weihnachten und verlieren nicht schon am ersten Adventsonntag alle Nadeln“, ist Lumetsberger stolz. Am besten lagert man die pflanzliche Dekoration draußen an der kalten und feuchten Herbstluft. Das hält nicht nur den Kranz frisch, sondern reduziert auch die Brandgefahr – ebenso wie Kerzen mit Sicherheitsstopp oder kerzenähnlichen LEDs.
