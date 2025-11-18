Krimi um ein verschwundenes Millionenerbe

Ein Oberösterreicher (64) stolperte bei der Ahnenforschung zufällig über zwei Halbbrüder. Sie sind beide bereits verstorben, hinterließen aber ein beachtliches Vermögen. Das Testament, das einen Vertrauten als Alleinerben begünstigte, wird nun angezweifelt – es geht um die stolze Summe von 1,5 Millionen Euro.