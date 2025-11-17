Wie Problem mit abgesagten OPs gelöst werden soll

Mit konkreten Zielen, wie schnellstmöglich die OP-Kapazitäten wieder hochgefahren werden können, beschäftigte sich der Aufsichtsrat des KUK in seiner Sitzung am Montag. Aktuell müssen dort nämlich 150 planbare Eingriffe pro Monat abgesagt werden – Grund: ein gravierender Mangel an Anästhesisten und OP-Pflegern, vor allem der Fachbereich Orthopädie ist stark davon getroffen.

Nächste Hiobsbotschaft

Doch der Blick in eine hoffentlich bald wieder rosigere Zukunft für die betroffenen Patienten wurde rasch durch die nächste Hiobsbotschaft getrübt: Denn auch das Pyhrn-Eisenwurzen-Klinikum Steyr gerät ins Straucheln, kann laut Spitalsmanager Franz Harnoncourt schon ab Jänner nicht mehr alle geplanten Operationen durchführen. Grund seien Personalprobleme vor allem in der Anästhesie und der Pflege.