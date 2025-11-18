Baum brach entzwei und fiel auf 22-Jährigen

Ein schwerer Forstunfall ereignete sich am Dienstagmorgen in Attnang-Puchheim (OÖ). Ein Baum war beim Fällen in zwei Stücke gebrochen und hatte einen 22-Jährigen unter sich begraben. Der Forstarbeiter war ansprechbar, hatte aber schwere Verletzungen erlitten. Er kam mit Rettung und Notarzt ins Spital Vöcklabruck.