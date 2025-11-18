Baum brach entzwei und fiel auf 22-Jährigen

Ein schwerer Forstunfall ereignete sich am Dienstagmorgen in Attnang-Puchheim (OÖ). Ein Baum war beim Fällen in zwei Stücke gebrochen und hatte einen 22-Jährigen unter sich begraben. Der Forstarbeiter war ansprechbar, hatte aber schwere Verletzungen erlitten. Er kam mit Rettung und Notarzt ins Spital Vöcklabruck.
Forstarbeit ist gefährlich – das zeigte sich auch am Dienstagmorgen in Attnang-Puchheim. Als ein 22-jähriger Forstarbeiter aus Roitham einen Baum fällte, brach dieser plötzlich entzwei und fiel genau auf den jungen Mann.
War bei Bewusstsein
Der wurde dabei schwer verletzt, war aber die ganze Zeit ansprechbar und bei Bewusstsein. Er wurde mit Notarztbegleitung in das Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck eingeliefert.
