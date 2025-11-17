Patientin tot: „Ärzte haben alles richtig gemacht“

„Wir danken den Ärzten, die alles richtig gemacht haben“

Aufsichtsratsvorsitzender Franz Mittendorfer sagt: „Der Aufsichtsrat hat in seiner heutigen Sitzung die Abläufe umfangreich analysiert. Es wurden konkrete Maßnahmen vereinbart, deren Umsetzung vom Aufsichtsrat weiter eng begleitet wird. Insbesondere gilt es Schnittstellen sowie Kommunikationsabläufe – sowohl unternehmensintern als auch träger- und länderübergreifend – im Falle von derart außerordentlich zeitkritischen Fällen zu prüfen. Wir danken ausdrücklich den behandelnden Ärztinnen und Ärzten sowie Pflegekräften, die alles richtig gemacht haben und mit außerordentlichem persönlichem Einsatz versucht haben, das Leben der Patientin zu retten.“