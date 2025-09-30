Mehrheit will Verkauf – aber Hütte bleibt offen!

Das traditionsreiche Zeppezauerhaus am Untersberg könnte bald einen neuen Besitzer bekommen: 55 Prozent der Mitglieder des Alpenvereins Salzburg sprachen sich in einer Befragung für den Verkauf der Schutzhütte aus – allerdings unter der Bedingung, dass der Beherbergungsbetrieb weitergeführt wird. Das Ergebnis wurde nun nach Ende der Abstimmung präsentiert.