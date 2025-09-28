Immer mehr Anleger fragen KI nach Investment-Tipps

Qualität hängt maßgeblich vom prompt ab

Ein weiteres Problem ist, dass die frei zugänglichen KI-Modelle keinen Zugriff auf Daten hinter Bezahlschranken haben, wie sie etwa professionelle Datendienste wie LSEG oder Bloomberg bieten. Jeremy Leung, der fast 20 Jahre lang Unternehmen für die Schweizer Großbank UBS analysierte, nutzt seit seinem Weggang ChatGPT. „Selbst das einfache ChatGPT-Tool kann vieles von dem nachbilden, was ich früher gemacht habe“, sagt er. Er räumt jedoch ein, dass wichtige Analysepunkte fehlen könnten. Der Erfolg hänge stark von der Qualität der Eingabeaufforderungen, den Prompts, ab. Man müsse der KI genaue Anweisungen geben, etwa „gehe von der These eines Leerverkäufers aus“ oder „nutze nur glaubwürdige Quellen wie SEC-Einreichungen“.