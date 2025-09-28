Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Experten sehen Risiken

Immer mehr Anleger fragen KI nach Investment-Tipps

Digital
28.09.2025 17:55
(Bild: AFP/SEBASTIEN BOZON)

Immer mehr Privatanleger nutzen Künstliche Intelligenz (KI) zur Anlageberatung. Knapp drei Jahre nach dem Start des Chatbots ChatGPT kann jeder Aktien auswählen, beobachten und Analysen erhalten, die früher nur Großbanken oder institutionellen Investoren zur Verfügung standen. Der Boom auf dem Markt für digitale Anlageberatung birgt laut Experten jedoch Risiken und kann traditionelle Beratung noch nicht ersetzen.

0 Kommentare

Dennoch wächst der sogenannte Robo-Advisory-Markt, der alle Unternehmen umfasst, die eine automatisierte, algorithmusgesteuerte Finanzberatung anbieten, rasant. Einer Analyse der Firma Research and Markets zufolge sollen die Umsätze in diesem Sektor von 61,75 Milliarden Dollar (52,90 Milliarden Euro) im vergangenen Jahr auf 470,91 Milliarden Dollar im Jahr 2029 steigen. Das wäre ein Zuwachs von rund 600 Prozent.

Eine Umfrage des Brokers eToro unter 11.000 Privatanlegern weltweit ergab, dass etwa die Hälfte der Befragten bereit wäre, KI-Tools wie ChatGPT oder Gemini von Google für die Aktienauswahl zu nutzen. 13 Prozent tun dies demnach bereits. In Großbritannien gaben in einer Umfrage des Vergleichsunternehmens Finder sogar 40 Prozent an, Chatbots und KI für die persönliche Finanzberatung genutzt zu haben.

„KI-Modelle können brillant sein“
Ein von Finder im März 2023 gestartetes Experiment unterstreicht die Leistungsfähigkeit der Technologie. Das Unternehmen bat ChatGPT, ein Portfolio aus 38 Aktien zusammenzustellen, basierend auf Kriterien wie niedriger Verschuldung und nachhaltigem Wachstum. Dieses Portfolio, das sowohl den KI-Vorreiter Nvidia als auch Konsumgüter-Riesen wie Procter & Gamble enthält, hat bis dato fast 55 Prozent zugelegt. Damit übertrifft es die durchschnittliche Rendite der zehn beliebtesten Fonds in Großbritannien um fast 19 Prozentpunkte.

Experten warnen jedoch vor übertriebenem Vertrauen in die Technologie. „KI-Modelle können brillant sein“, sagt Dan Moczulski, Geschäftsführer des Brokers eToro in Großbritannien. „Das Risiko entsteht, wenn Menschen allgemeine Modelle wie ChatGPT oder Gemini wie eine Kristallkugel behandeln.“ Solche Modelle könnten Zahlen und Daten falsch wiedergeben oder sich zu sehr auf vergangene Kursentwicklungen stützen. Auch ChatGPT selbst warnt davor, sich bei professionellen Finanzentscheidungen auf das Programm zu verlassen.

Qualität hängt maßgeblich vom prompt ab
Ein weiteres Problem ist, dass die frei zugänglichen KI-Modelle keinen Zugriff auf Daten hinter Bezahlschranken haben, wie sie etwa professionelle Datendienste wie LSEG oder Bloomberg bieten. Jeremy Leung, der fast 20 Jahre lang Unternehmen für die Schweizer Großbank UBS analysierte, nutzt seit seinem Weggang ChatGPT. „Selbst das einfache ChatGPT-Tool kann vieles von dem nachbilden, was ich früher gemacht habe“, sagt er. Er räumt jedoch ein, dass wichtige Analysepunkte fehlen könnten. Der Erfolg hänge stark von der Qualität der Eingabeaufforderungen, den Prompts, ab. Man müsse der KI genaue Anweisungen geben, etwa „gehe von der These eines Leerverkäufers aus“ oder „nutze nur glaubwürdige Quellen wie SEC-Einreichungen“.

Lesen Sie auch:
Nutzer können wählen, ob die KI schnell antworten oder länger an einer ausgefeilten Antwort ...
Wettlauf mit den USA
DeepSeek enthüllt neue Version seines KI-Modells
21.08.2025
KI-Chips von Broadcom
ChatGPT-Macher bilden Allianz mit Nvidia-Rivalen
05.09.2025
Krone Plus Logo
Was sie (nicht) kann
Wenn die Künstliche Intelligenz zum Ratgeber wird
20.08.2025

Investmentprofi Christian Jasperneite sieht ein weiteres Problem darin, dass ein sogenannter Backtest als relevante Qualitätssicherung nicht möglich ist. Dabei wird untersucht, wie gut eine bestimmte Anlagestrategie in der Vergangenheit funktioniert hätte. „Ich kann die KI nicht fragen, wie hättest du denn vor einem Jahr oder vor zwei Jahren entschieden“, sagt der Chief Investment Officer von M.M. Warburg.

Die größte Gefahr sehen Experten jedoch in einer möglichen Marktwende. Bisher profitierten die KI-gestützten Portfolios von einem allgemein positiven Börsenumfeld. Der US-Index S&P 500 hat in diesem Jahr 13 Prozent zugelegt, der DAX sogar rund 18 Prozent. „Wenn die Leute sich daran gewöhnen, mit KI zu investieren und Geld zu verdienen, sind sie möglicherweise nicht in der Lage, eine Krise oder einen Abschwung zu bewältigen“, warnt Leung. Es sei unklar, ob Privatanleger die nötigen Instrumente zum Risikomanagement einsetzten, um sich vor potenziellen Verlusten zu schützen.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Krone Plus Logo
Überzeugt iPhone Air?
Apple vs. Samsung: Zwei superdünne Handys im Duell
Erstes Gameplay
Housemarque zeigt sein neues Action-Game „Saros“
Von sportiv bis elegant: Huaweis Watch GT6 Pro zeigt sich stilsicher.
Krone Plus Logo
Smartwatch im Test
Watch GT6 Pro: Kann Huawei den Vorsprung ausbauen?
Meta-Chef Mark Zuckerberg bei der Vorstellung der neuen smarten Brille.
Steuerung per Armband
Meta zeigt smarte Brille mit integriertem Display
Für eine Renndrohne gelten andere Regeln als für fliegende Kameras.
Krone Plus Logo
Die Technik im Detail
Phänomen Drone Racing: 0 auf 200 in einer Sekunde!
Newsletter
krone.at
krone.at
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Fall Anna (12): Freisprüche für alle Angeklagten
130.886 mal gelesen
Angeklagte am ersten Prozesstag.
Steiermark
„Als ich die Mutter sah, war es vorbei“
124.891 mal gelesen
Krone Plus Logo
Jessica (links) meldete sich bei Doris, nun haben sie Gewissheit. 
Steiermark
„Viele haben uns angerufen und mit uns geweint“
123.730 mal gelesen
Evelin und Josef Grünwald haben Doris (re.) adoptiert. Dies wurde notwendig, als 2012 ans Licht ...
Innenpolitik
FPÖ: Kickl mit 96,94% als Parteiobmann bestätigt
3067 mal kommentiert
Herbert Kickl wurde mit knapp 97 Prozent wieder zum FPÖ-Parteichef gewählt.
Gericht
Fall Anna (12): Erst Freispruch, dann Stinkefinger
1822 mal kommentiert
Freisprüche im Wiener Landl.
Gericht
Fall Anna (12): Freisprüche für alle Angeklagten
1688 mal kommentiert
Angeklagte am ersten Prozesstag.
Mehr Digital
Experten sehen Risiken
Immer mehr Anleger fragen KI nach Investment-Tipps
Kalendereintrag verrät
Elon Musks Name soll in Epstein-Akten auftauchen
Trauer in Buenos Aires
Dreifachmord gestreamt: Proteste gegen Drogenmafia
Mit Kreditgarantien
London hilft Jaguar Land Rover nach Cyberangriff
E-Mail-Server gehackt
Cyber-Täter kassieren von Baufirma fast 19.000 €

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf