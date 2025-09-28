Drama nach der Pause: Austrias Barry im Fokus!

LIVE: Weiter geht‘s bei Newcastle gegen FC Arsenal
Turbulente Minuten nach der Halbzeitpause im Wiener Derby: Austrias Abubakar Barry verschuldete erst einen Elfmeter, kurz darauf brachte er seine „Veilchen“ wieder in Führung.
Es lief die 48. Minute, als Barry Rapid durch ein Foul im Strafraum den Ausgleich ermöglichte. Claudy M‘Buyi nutzte die Chance vom Punkt eiskalt. Doch die Antwort des Austrianers ließ nicht lange auf sich warten: Praktisch im Gegenzug traf Barry selbst und sorgte für die erneute Führung zum 2:1.
Erstes Saisontor von Botic
In der 58. Minute folgte dann der nächste Schlag der Violetten. Noah Botić erzielte sein erstes Saisontor und erhöhte zum 3:1. Ein dramatisches Derby, besonders nach der Halbzeitpause.
