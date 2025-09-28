Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Erst Elfer, dann Tor

Drama nach der Pause: Austrias Barry im Fokus!

Bundesliga
28.09.2025 18:22
Abubakar Barry stand nach der Halbzeitpause im Mittelpunkt.
Abubakar Barry stand nach der Halbzeitpause im Mittelpunkt.(Bild: APA/TOBIAS STEINMAURER)

Turbulente Minuten nach der Halbzeitpause im Wiener Derby: Austrias Abubakar Barry verschuldete erst einen Elfmeter, kurz darauf brachte er seine „Veilchen“ wieder in Führung.

0 Kommentare

Es lief die 48. Minute, als Barry Rapid durch ein Foul im Strafraum den Ausgleich ermöglichte. Claudy M‘Buyi nutzte die Chance vom Punkt eiskalt. Doch die Antwort des Austrianers ließ nicht lange auf sich warten: Praktisch im Gegenzug traf Barry selbst und sorgte für die erneute Führung zum 2:1.

Lesen Sie auch:
Bundesliga im Ticker
LIVE: 3:1! Austria legt im Derby gegen Rapid nach
28.09.2025

Erstes Saisontor von Botic
In der 58. Minute folgte dann der nächste Schlag der Violetten. Noah Botić erzielte sein erstes Saisontor und erhöhte zum 3:1. Ein dramatisches Derby, besonders nach der Halbzeitpause.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Fall Anna (12): Freisprüche für alle Angeklagten
130.886 mal gelesen
Angeklagte am ersten Prozesstag.
Steiermark
„Als ich die Mutter sah, war es vorbei“
124.891 mal gelesen
Krone Plus Logo
Jessica (links) meldete sich bei Doris, nun haben sie Gewissheit. 
Steiermark
„Viele haben uns angerufen und mit uns geweint“
123.730 mal gelesen
Evelin und Josef Grünwald haben Doris (re.) adoptiert. Dies wurde notwendig, als 2012 ans Licht ...
Innenpolitik
FPÖ: Kickl mit 96,94% als Parteiobmann bestätigt
3067 mal kommentiert
Herbert Kickl wurde mit knapp 97 Prozent wieder zum FPÖ-Parteichef gewählt.
Gericht
Fall Anna (12): Erst Freispruch, dann Stinkefinger
1822 mal kommentiert
Freisprüche im Wiener Landl.
Gericht
Fall Anna (12): Freisprüche für alle Angeklagten
1688 mal kommentiert
Angeklagte am ersten Prozesstag.
Mehr Bundesliga
Bundesliga im Ticker
LIVE: Rot gegen die Austria! Chance für Rapid?
Erst Elfer, dann Tor
Drama nach der Pause: Austrias Barry im Fokus!
Stimmen zum BL-Sonntag
„Das sind manchmal die Spiele, die ekelhaft sind!“
Gegen Hartberg
Eigentor in Minute 95! Sturm bejubelt Derbysieg
Bullen atmen auf
Salzburger Negativserie endet gegen die WSG Tirol

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf