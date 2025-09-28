Drama nach der Pause: Austrias Barry im Fokus!

Es lief die 48. Minute, als Barry Rapid durch ein Foul im Strafraum den Ausgleich ermöglichte. Claudy M‘Buyi nutzte die Chance vom Punkt eiskalt. Doch die Antwort des Austrianers ließ nicht lange auf sich warten: Praktisch im Gegenzug traf Barry selbst und sorgte für die erneute Führung zum 2:1.