Wenn Pferde fliegen und Zuschauer toben

„Conner Jei war fantastisch, er hat alles gegeben und ich auch – besser hätte es nicht laufen können“, strahlte Fuchs nach seinem Erfolg. Für den 32-Jährigen, der aus einer echten Reiterdynastie stammt, war es ein ganz besonderes Erlebnis: „Meine Mama, meine Verlobte Simone und Freunde waren hier – so Momente mit dem Team teilen zu dürfen, macht es unvergesslich.“ Auch Conner Jei durfte jubeln: „Er hat viele Karotten bekommen, das genießt er gerade sehr.“ Sein Spitzenpferd Leone Jei hatte das Wochenende frei, er darf erst in zwei Wochen wieder Turnierluft schnuppern.