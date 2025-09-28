Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Global Champions Tour

Wenn Pferde fliegen und Zuschauer toben

Sport-Mix
28.09.2025 18:30
Martin Fuchs
Martin Fuchs(Bild: ph.Stefano Grasso/LGCT/LGCT of Vienna)

Volles Haus, tosender Applaus und Gänsehaut pur: Die Global Champions Tour löste eine Springreit-Euphorie aus. 

0 Kommentare

Drei Tage gaben sich die besten Springreiter der Welt in Wien die Ehre – und sorgen für Gänsehaut bei den Fans. Am Montagabend fällt die Entscheidung in der Global Champions Tour, und die Spannung könnte kaum größer sein. Beim Fünfstern Turnier der „Krone“ am Samstag kam es sogar zum Stechen. Mit einem Zielsprint im gestreckten Galopp zum letzten Hindernis sorgte der Schweizer Martin Fuchs für tobenden Applaus und sicherte sich klar den Sieg.

Der Schweizer Martin Fuchs siegte beim „Krone“-Stechen in Schönbrunn – „Krone“-Geschäftsführer ...
Der Schweizer Martin Fuchs siegte beim „Krone“-Stechen in Schönbrunn – „Krone“-Geschäftsführer Gerhard Valeskini gratulierte.(Bild: EQUIFO/Jan Vlcek)

„Conner Jei war fantastisch, er hat alles gegeben und ich auch – besser hätte es nicht laufen können“, strahlte Fuchs nach seinem Erfolg. Für den 32-Jährigen, der aus einer echten Reiterdynastie stammt, war es ein ganz besonderes Erlebnis: „Meine Mama, meine Verlobte Simone und Freunde waren hier – so Momente mit dem Team teilen zu dürfen, macht es unvergesslich.“ Auch Conner Jei durfte jubeln: „Er hat viele Karotten bekommen, das genießt er gerade sehr.“ Sein Spitzenpferd Leone Jei hatte das Wochenende frei, er darf erst in zwei Wochen wieder Turnierluft schnuppern. 

Bianca Babanitz lobt ihr Pferd für eine fehlerfreie 5-Stern Runde.
Bianca Babanitz lobt ihr Pferd für eine fehlerfreie 5-Stern Runde.(Bild: ph.Stefano Grasso/LGCT/LGCT of Vienna)

Anders sieht es bei Olympiasieger Christian Kukuk aus. Für den großen Preis am Sonntag hat er seinen Olympia-Partner „Checker“ mitgebracht. Beide sind zum ersten Mal in Wien. „Ich habe mir versucht, das Areal vorzustellen, aber als wir hier angekommen sind, dachte ich mir nur, WOW! Es ist echt die atemberaubendste Kulisse, die wir in der Global Tour haben“, staunt der 35-Jährige, der mit seinem Team am Freitag auf Platz zwei gesprungen ist.

Fotos und Videos
Ein Erfolg, den er nur über Video mit seiner Familie teilen konnte. Vor ziemlich genau einem halben Jahr, kurz vor seinem Sieg in Wellington, brachte seine Frau ein gesundes Mädchen zur Welt. „Es ist nicht immer einfach, Familie und Reisen unter einen Hut zu bringen. Aber meine Frau steht voll hinter mir und schickt mir Videos und Fotos. So habe ich das Gefühl, dass sie immer dabei sind“, berichtet Kukuk wehmütig.

Für alle jungen Reiter hat der Routinier eine besondere Botschaft: „Erfolge gehören zwar mitgenommen, um daraus zu lernen, aber man darf nie in der Vergangenheit hängen bleiben.“ Nach seinem Olympiasieg in Paris hat er sich sofort neue Ziele gesteckt und einen Erfolg nach dem anderen eingefangen.

Porträt von Sophie Hartl
Sophie Hartl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Fall Anna (12): Freisprüche für alle Angeklagten
130.886 mal gelesen
Angeklagte am ersten Prozesstag.
Steiermark
„Als ich die Mutter sah, war es vorbei“
124.891 mal gelesen
Krone Plus Logo
Jessica (links) meldete sich bei Doris, nun haben sie Gewissheit. 
Steiermark
„Viele haben uns angerufen und mit uns geweint“
123.730 mal gelesen
Evelin und Josef Grünwald haben Doris (re.) adoptiert. Dies wurde notwendig, als 2012 ans Licht ...
Innenpolitik
FPÖ: Kickl mit 96,94% als Parteiobmann bestätigt
3067 mal kommentiert
Herbert Kickl wurde mit knapp 97 Prozent wieder zum FPÖ-Parteichef gewählt.
Gericht
Fall Anna (12): Erst Freispruch, dann Stinkefinger
1822 mal kommentiert
Freisprüche im Wiener Landl.
Gericht
Fall Anna (12): Freisprüche für alle Angeklagten
1688 mal kommentiert
Angeklagte am ersten Prozesstag.
Mehr Sport-Mix
Global Champions Tour
Wenn Pferde fliegen und Zuschauer toben
Punkt wird halbiert
Hovland fällt beim Ryder-Cup-Finale verletzt aus
14 Tage nach der WM
Julia Mayer läuft zum fünften Titel in Folge
Rad-WM in Ruanda
Pogacar verteidigt nach Soloritt Weltmeister-Titel
Volleyball
Italiens Männer verteidigen WM-Titel erfolgreich!

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf