So ticken die Freigesprochenen im Fall Anna

Unrechtsbewusstsein lassen die zehn Angeklagten im Prozess und wohl auch davor vermissen. Das zeigen auch die ausgewerteten Chats. Darin machten sie sich darüber lustig, dass Anna (Name geändert) so leicht zu haben sei. Dass sich in einem Hotel in Favoriten an einem Nachmittag rund zehn Burschen an dem Kind vergingen, bezeichnet einer der Verteidiger als „moralisch verwerflich, aber strafrechtlich nicht relevant.“ Zumal die damals 12-Jährige behauptet hätte, älter zu sein. Und die Angeklagten damals teils selbst erst 14 waren.