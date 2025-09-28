„Das sind manchmal die Spiele, die ekelhaft sind!“

Manfred Schmid (Hartberg-Trainer): „Es war für mich ein Spiel, in dem das Ergebnis nicht zur Leistung passt. Wir sind sehr gut in das Spiel gekommen, hatten in der zweiten Hälfte immer mehr Chancen im Umschaltspiel, wobei zugegebenermaßen auch Sturm Graz u.a. mit dem Lattenkopfball gute Möglichkeiten hatte. Wir sind aber sehr gut gestanden in der Defensive. Mittlerweile haben wir den Ruf, dass es schwer ist, gegen uns zu spielen. Einziges Manko waren die vergebenen Chancen. Das Gegentor in der Nachspielzeit war für mich nach einem fragwürdigen Freistoß. Ich habe da ein Hierländer-Foul an Spendlhofer gesehen, wodurch dieser nicht eingreifen konnte. Bis auf diese Situation hat der Schiedsrichter aber ein überragendes Spiel gepfiffen.“