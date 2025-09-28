Rapid gegen Austria: Wiener Derby ab 17 Uhr LIVE

Tatsächlich sah die violette Welt vor wenigen Wochen noch ganz anders aus. Nach einem schwachen Saisonstart spielen die „Veilchen“ nun als Seriensieger in Hütteldorf vor. Drei Erfolge (gegen Altach, Sturm und Ried) hat die Truppe von Stephan Helm zuletzt gefeiert. „Wir konnten ein gutes Momentum kreieren. Das wollen wir nutzen“, sagte Helm vor dem Duell des Tabellenführers mit dem Siebenten. „Aus meiner Sicht spielt die Tabellensituation und das, was vorher war, eine untergeordnete Rolle.“