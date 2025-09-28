Die größten Comebacks in der Geschichte des Sports

Als Marc Marquez am Sonntag nach Platz zwei im MotoGP-Rennen in Motegi vor einer großen Videoleinwand niederkniete, kullerten ihm – und vielen Fans weltweit – dicke Tränen über die Wangen. Der 32-jährige Spanier war soeben zum siebenten Mal Weltmeister in der Königsklasse der Motorrad-WM geworden und über den Schirm flimmerte sein Leidensweg der letzten Jahre,