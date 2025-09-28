Schüsse bei Gottesdienst: Kirche steht in Flammen

Der Schütze sei überwältigt worden, teilten die Beamten auf Facebook mit. Die Kirche in der Kleinstadt Grand Blanc im US-Bundesstaat Michigan stehe in Flammen.

Dach eingestürzt

Das Dach ist schon eingestürzt, wie auf Drohnenbildern zu erkennen ist. Ob der Attentäter das Feuer legte, ist noch nicht bekannt.