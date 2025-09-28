„Mehrere Opfer“ in USA
Schüsse bei Gottesdienst: Kirche steht in Flammen
Im US-Bundesstaat Michigan sind am Sonntag Schüsse in einer Kirche gefallen. Das Gebäude steht in Flammen. Es gibt laut Polizei „mehrere Opfer“, aber vieles ist noch unklar.
Der Schütze sei überwältigt worden, teilten die Beamten auf Facebook mit. Die Kirche in der Kleinstadt Grand Blanc im US-Bundesstaat Michigan stehe in Flammen.
Dach eingestürzt
Das Dach ist schon eingestürzt, wie auf Drohnenbildern zu erkennen ist. Ob der Attentäter das Feuer legte, ist noch nicht bekannt.
Laut Zeugenaussagen soll der Attentäter mit einem Auto in die Kirche gefahren sein oder sie zumindest gerammt haben und eröffnete danach das Feuer.
Laut Polizei soll es bislang sechs bis acht Verletzte geben. Eine Augenzeugin berichtete, dass ein junges Mädchen in den Rücken getroffen wurde.
Die Polizei machte keine näheren Angaben zu den Opfern. Aktuell bestehe aber keine Gefahr für die Öffentlichkeit, hieß es.
„Gewalt ist überall“
Michigans Gouverneurin Gretchen Whitmer veröffentlichte eine Erklärung auf X: „Mein Herz bricht für die Grand Blanc Gemeinde. Gewalt ist überall, besonders in einem Gotteshaus, inakzeptabel.“
US-Justizministerin Pam Bondi teilte ebenfalls auf X mit, dass es sich um „einen schrecklichen Schusswaffenvorfall“ zu handeln scheint. Mitarbeiter der Bundespolizei FBI seien auf dem Weg zum Ort des Geschehens. „Solche Gewalt an einem Ort der Andacht ist herzzerreißend und erschreckend.“ Sie bat um Gebete für die Opfer.
