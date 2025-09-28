Hovland fällt beim Ryder-Cup-Finale verletzt aus

„Es ist herzzerreißend“

„Es gibt nichts, was ich lieber tun würde, als heute für das Team Europa anzutreten und ihm zum Sieg im Ryder Cup zu verhelfen. Dass ich das nicht tun kann, ist herzzerreißend. Ich werde mein Team, so gut ich kann, unterstützen und ihm die Daumen drücken“, erklärte Hovland in einer Stellungnahme. Der 28-Jährige laboriert schon seit einigen Monaten an der Blessur, am Samstag wurde diese wieder akut. Deswegen konnte Hovland auch am Nachmittag nicht in den Fourballs antreten. Eine MRI-Untersuchung in einem New Yorker Spital ergab eine Verschlimmerung der Bandscheibenverletzung im Nacken.