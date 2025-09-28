Elon Musks Name soll in Epstein-Akten auftauchen

Trumps Name in Epstein-Unterlagen vermerkt?

Auch für US-Präsident Trump kam damit ein unliebsames Thema wieder zurück, hatte er doch versucht die Epstein-Affäre ruhen zu lassen. In dieser war er auch im eigenen Lager in Kritik geraten, weil er Forderungen, alle Unterlagen in dem Fall offenzulegen, abwehrte – obwohl er das im Wahlkampf versprochen hatte.