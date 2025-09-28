„Teile waren im Umkreis von 30 Metern verstreut“

Beifahrer läutete bei Anrainern

„Als wir am Einsatzort eintrafen, lagen drei Personen auf dem Boden und wurden durch Ersthelfer versorgt. Bis zum Eintreffen des Roten Kreuzes haben wir dann die Verletzten betreut. Die Autoteile waren im Umkreis von 30 Metern verstreut“, schildert Thomas Auinger, Einsatzleiter der FF St. Roman. Der 18-jährige Beifahrer dürfte noch selbst die Rettungskette in Gang gesetzt haben. Er schleppte sich nach dem folgenschweren Unfall zu der rund 50 Meter entfernten Haustüre und läutete den Besitzer und seine Frau aus dem Schlaf.