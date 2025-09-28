Das Rätsel vom „Spiegelmann“ vom Wörthersee

Wo er auftauchte, spielte die Musik. Gestatten: Der „Spiegelmann“ – Saxophonist im geheimnisvollen Glitzer-Gewand – war DIE Attraktion des Wörthersee-Sommers. Und zauberte Touristen und Einheimischen mit seinen peppigen Beats buchstäblich das Leuchten in die Augen ...
Mit seinen schrillen Kostüm-Outfits sorgte er im Sommer in der Veldener Bucht immer wieder für Aufsehen. Dazu kamen die beeindruckenden Solo-Sax-Einlagen. Doch wer ist die rätselhafte Glitzergestalt, die sich auch im Skigebiet im Raum Schladming einen Namen gemacht hat? „Meine Identität soll ein Mysterium bleiben“, erklärt der Spiegelmann der „Krone“, „mein Name bleibt möglichst geheim.“ So viel sei verraten: Der rätselhafte Showstar heißt Alex, ist 36 Jahre alt und ausgebildeter Jazzmusiker aus Graz.
