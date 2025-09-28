1. FC Köln gegen VfB Stuttgart – ab 17.30 Uhr LIVE

Sturm Graz gegen Hartberg – ab 14.30 Uhr LIVE
Bundesliga im Ticker
Fünfte Runde der deutschen Bundesliga. Der 1. FC Köln empfängt den VfB Stuttgart, wir berichten ab 17.30 Uhr live – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Der Aufsteiger ist mit sieben Punkten aus den ersten vier Spielen gut in der Bundesliga angekommen.
Stuttgart steht indes bei zwei Siegen und zwei Niederlagen. Wer darf heute jubeln? hier erfahren Sie es live!
