Viveiros-Schachzug geht gegen Pioneers voll auf

Nach Pioneers folgen Foxes

In dieser Tonart ging es weiter: Benjamin Nissner war für das Schlusswort verantwortlich. Der Stürmer besorgte in der Schlussphase den 4:1-Endstand. „Das war ein Dreier, den wir uns erst erarbeiten mussten“, meinte Nissner. „Die sind richtig stark aus den Startlöchern gekommen und haben uns am Anfang an die Wand gespielt“, so der Torschütze, der mit seinen Kollegen kommenden Freitag auf Dauerrivale Bozen trifft. Dort holte man zum Auftakt einen 4:3-Sieg. „Diesmal werden sie sicher eine Schippe drauflegen“, fügte er hinzu.