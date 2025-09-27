US-Regierung plant Zölle auf Elektronikprodukte

„Amerika darf bei Halbleiterprodukten, die für die nationale und wirtschaftliche Sicherheit unerlässlich sind, nicht von Importen abhängig sein“, sagte ein US-Präsidialamtssprecher zu den Plänen. Die Regierung Trump verfolge einen differenzierten und vielschichtigen Ansatz, um die Produktion in Schlüsselindustrien mit Zöllen, Steuersenkungen, Deregulierung und einem Energieüberangebot in die USA zurückzuholen.