Gruber sorgt für rot-weiß-roten Premierensieg

Gruber kürte sich damit auch zur jüngsten Siegerin überhaupt, seitdem die Frauen auch im Weltcup vertreten sind. „Ich bin überglücklich, ich habe nicht damit gerechnet. Es ist wie ein Traum, könnte nicht besser sein“, freute sich die Athletin vom UVB Hinzenbach. Nach dem 5-km-Langlauf war Gruber unmittelbar hinter Hirner nur auf dem 13. Rang gelegen, der Rückstand der beiden Österreicherinnen auf die führende Hagen betrug allerdings nur rund fünf Meter. Gruber segelte im Sprungteil danach auf 97 m, während Hagen nur auf 90 m kam. Am Ende hatte Gruber 8,3 Zähler Vorsprung auf die erfahrene Norwegerin.