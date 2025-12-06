Katar: „Gewalt im Gazastreifen hat nachgelassen“

„Ein Waffenstillstand kann erst dann vollendet werden, wenn die israelischen Streitkräfte vollständig abgezogen sind, wenn also im Gazastreifen wieder Stabilität herrscht und die Menschen ein- und ausreisen können, was heute nicht der Fall ist“, sagte der Vermittler. Die Gespräche über die nächsten Schritte des US-Friedensplans sind noch nicht abgeschlossen. Vorgesehen ist unter anderem eine technokratische palästinensische Übergangsregierung im Gazastreifen, die von einem internationalen Rat beaufsichtigt und von einer internationalen Sicherheitstruppe unterstützt wird.