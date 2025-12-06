Katar: „Gewalt im Gazastreifen hat nachgelassen“

In Katars Hauptstadt Doha wird gerade daran gearbeitet, die nächste Phase des Waffenstillstands im Gazastreifen vorzubereiten. Die Gewalt habe nachgelassen, das könne aber noch nicht als Waffenstillstand betrachtet werden, sagte der katarische Ministerpräsident Scheich Mohammed bin Abdulrahman al-Thani.
„Ein Waffenstillstand kann erst dann vollendet werden, wenn die israelischen Streitkräfte vollständig abgezogen sind, wenn also im Gazastreifen wieder Stabilität herrscht und die Menschen ein- und ausreisen können, was heute nicht der Fall ist“, sagte der Vermittler. Die Gespräche über die nächsten Schritte des US-Friedensplans sind noch nicht abgeschlossen. Vorgesehen ist unter anderem eine technokratische palästinensische Übergangsregierung im Gazastreifen, die von einem internationalen Rat beaufsichtigt und von einer internationalen Sicherheitstruppe unterstützt wird.
Am Donnerstag hatte eine israelische Delegation in Kairo Gespräche mit Vermittlerinnen und Vermittlern über die sofortige Rückkehr der letzten Geisel-Leiche nach Israel geführt. Damit ist ein wichtiger erster Teil des US-Plans erfüllt. Seit Beginn des fragilen Waffenstillstands vor knapp zwei Monaten hat die Hamas, die im Gazastreifen herrscht, alle 20 lebenden Geiseln und 27 Leichen zurückgegeben – im Austausch gegen etwa 2000 palästinensische Gefangene und verurteilte Häftlinge.
Wieder drei Tote im Norden
Seit dem Abkommen, das am 10. Oktober in Kraft trat, gab es aber weiterhin israelische Angriffe auf den Gazastreifen. Erst kürzlich wurden wieder drei Menschen bei einem Drohnenangriff im nördlichen Gazastreifen getötet. Laut palästinensischen Angaben wurde eine Gruppe von Zivilpersonen angegriffen. Die israelische Armee teilte hingegen mit, dass mehrere Terroristen die gelbe Linie überschritten hätten. Da sie eine Bedrohung dargestellt hätten, habe man das Feuer eröffnet und die Terroristen „eliminiert“.
Die Waffenruhe sieht vor, dass sich Israels Armee hinter die gelbe Linie zurückziehen muss. Die Angaben beider Seiten lassen sich derzeit nicht unabhängig überprüfen.
