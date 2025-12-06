Alarm bei Weltreise
Norovirus grassiert an Bord von Kreuzfahrtschiff
Norovirus-Alarm an Bord der AIDAdiva: Dutzende Menschen, Gäste wie Crew-Mitglieder, sind bereits erkrankt. Das Schiff befindet sich derzeit auf einer mehrmonatigen Weltreise, hatte zuletzt mehrere Häfen in den USA angelaufen.
Das Schiff hatte am 10. November in Hamburg abgelegt und soll bis einschließlich 23. März unterwegs sein. In den letzten Wochen war das Kreuzfahrtschiff an der Ostküste der USA und danach in der Karibik unterwegs. Aktuelles Ziel ist der Panamakanal und danach die Pazifikküste Mittel- und Nordamerikas.
101 Erkrankte
Die weiteren US-Häfen als Ziel waren auch der Grund für die Mitteilung an die US-Gesundheitsbehörde CDC, die den Norovirus-Ausbruch publik machte. Laut der behördlichen Mitteilung sind von 2007 Gästen 95 erkrankt, zudem sechs von 640 Crewmitgliedern. Sie zeigen Symptome wie Durchfall und Erbrechen.
Um die weitere Ausbreitung des Virus zu stoppen, würden die Erkrankten isoliert, zudem Hygiene- und Gesundheitsschutzmaßnahmen intensiviert, heißt es.
Symptome treten rasch auf
Noroviren sind hoch ansteckend. Nach der Ansteckung tritt die Erkrankung meist schnell auf, in der Regel zwischen sechs Stunden und zwei Tagen. Bis etwa 48 Stunden nach Abklingen der Beschwerden werden relativ viele Erreger mit dem Stuhl ausgeschieden. Aber auch bis zu zwei Wochen oder in Einzelfällen sogar noch länger können Erkrankte die Viren verbreiten und noch infektiös sein, auch wenn Erbrechen und Durchfall bereits lange abgeklungen sind.
Ideale Bedingungen an Bord
Immer wieder kommt es auf Kreuzfahrtschiffen zu Ausbrüchen von Magen-Darm-Infekten, oftmals ausgelöst durch Noroviren. Hier findet der Erreger ideale Voraussetzungen für eine rasche Verbreitung – wie überall, wo viele Menschen auf engerem Raum zusammenkommen.
