Norovirus grassiert an Bord von Kreuzfahrtschiff

Symptome treten rasch auf

Noroviren sind hoch ansteckend. Nach der Ansteckung tritt die Erkrankung meist schnell auf, in der Regel zwischen sechs Stunden und zwei Tagen. Bis etwa 48 Stunden nach Abklingen der Beschwerden werden relativ viele Erreger mit dem Stuhl ausgeschieden. Aber auch bis zu zwei Wochen oder in Einzelfällen sogar noch länger können Erkrankte die Viren verbreiten und noch infektiös sein, auch wenn Erbrechen und Durchfall bereits lange abgeklungen sind.