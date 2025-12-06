Diese sechs Punkte sprechen im Derby für den GAK!

Nichts zu verlieren: Der GAK hat sich mit den letzten Partien etwas Luft im Abstiegskampf verschafft – egal, wie das Grazer Derby ausgeht, die „Rotjacken“ sind danach fix nicht Letzter. Anders als beim ersten Derby, in dem Sturm den großen Rivalen mit dem 3:0 die Rote Laterne in die Hand drückte. Die Schwoazen hingegen stecken in einer Krise, sind zum Siegen verdammt, der Druck wird immer größer. Und die Erwartungshaltung der Fans wird auch nicht kleiner.