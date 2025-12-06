Gemeinden am Finanzlimit: „Das bringt uns um“

Grundsteuer könnte schnelles Geld bringen

Zweiter zentraler Punkt ist eine Anpassung der nur den Kommunen zugute kommenden Grundsteuer. Bei den Ertragsanteilen gab es seit 2015 einen Anstieg um 40 Prozent, bei den Einnahmen aus der Grundsteuer aber nur um 24 Prozent. Eine Anhebung könnte mehrere Hundert Millionen bringen. Johannes Pressl ist an Bord: Seit 42 Jahren sei die Grundsteuer – dient dem Erhalt von Straßen, Grünanlagen etc. – nicht mehr valorisiert worden.

Der Gemeindebund schlägt hier mit dem Städtebund ein vereinfachtes Berechnungsmodell nach Flächen vor, das würde auch die Finanzämter entlasten. „Bis die Reform gesetzlich vollzogen ist, schlagen wir eine Erhöhung des Hebesatzes vor, um die Einnahmen aus der Grundsteuer um etwa ein Drittel zu steigern.“ Davon hält Finanz-Staatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP) im Gespräch mit der „Krone“ nichts. Die Regierung habe erst heuer die Mietpreisbremse eingeführt, um die Teuerung im Bereich Wohnen zu bekämpfen. „Eine Erhöhung der Grundsteuer würde das genaue Gegenteil bewirken.“