Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sauer auf Brüssel

Nach Strafe: Musk fordert Abschaffung der EU

Digital
06.12.2025 15:16
(Bild: AFP/BRENDAN SMIALOWSKI)

Tech-Milliardär Elon Musk hat verärgert auf die Millionenstrafe der EU gegen seinen Kurznachrichtendienst X reagiert. „Die EU solle abgeschafft werden“, schrieb er in einem Post auf der Online-Plattform. 

0 Kommentare

Wegen Transparenzmängeln hatte die EU-Kommission in Brüssel gegen X eine Strafzahlung von 120 Millionen Euro verhängt. Als Grund nannte die Behörde unter anderem, dass die Authentifizierung von Nutzerkonten durch Verifizierungshaken irreführend sei.

„Die EU sollte abgeschafft und die Souveränität an die einzelnen Länder zurückgegeben werden, damit die Regierungen ihre Bevölkerung besser vertreten können“, forderte Musk daraufhin auf Twitter. Ob er gegen die EU-Entscheidung vorgehen wird, teilte er in seinen neuen Posts nicht mit.

Musk heftete seine Forderung nach einer Abschaffung der EU auf seinem X-Profil oben an, sodass sie nicht von neuen Posts aus dem Blickfeld verschoben werden kann. Er griff die EU auch in einer Reihe weiterer Post und Reposts an, warf ihr dabei Zensur vor und unterstützte eine Forderung nach US-Sanktionen gegen Brüssel.

Lesen Sie auch:
Tech-Milliardär Elon Musk
EU zeigt Zähne
Millionenstrafe für Elon Musks Online-Plattform X
05.12.2025

Die europäische Strafe gegen X hatte auch US-Außenminister Marco Rubio verärgert. Er sprach von einer „Attacke auf alle amerikanischen Tech-Plattformen und das amerikanische Volk durch ausländische Regierungen“.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Krone Plus Logo
Er sieht und hört zu
Samsung-Vision: Der TV der Zukunft ist KI-Dystopie
Joviales Interview des von einer Online-Finanzplattform finanzierten YouTube-Kanals „Sourcery“ ...
Krone Plus Logo
Kritik unerwünscht
Die Haus-und-Hof-Medien der „Big Tech“-Milliardäre
Aus einem 12,9-Millimeter-Handy mit 6,5 Zoll Diagonale wird beim Galaxy Z Trifold ein rund vier ...
Handy wird Tablet
Samsung zeigt doppelt faltbares Galaxy Z Trifold
Ganz oben steht der bayerische Sänger Oimara mit dem Video zum Hit „Wackelkontakt“.
Österreich-Zahlen 2025
Das sind die beliebtesten YouTube-Clips des Jahres
Hardware für Retro-Gamer gibt es nicht nur von den großen bekannten Gaming-Riesen, sondern auch ...
Krone Plus Logo
Erstaunliche Vielfalt
Retro-Games auf Reisen: Das ist die beste Hardware
Newsletter
krone.at
krone.at
Top-3

Gelesen

Ausland
Das ist die jüngste Selfmade-Milliardärin der Welt
138.013 mal gelesen
Früher tanzte sie in Salzburg, heute ist die Milliardärin in den USA.
Oberösterreich
„Eigentlich ist dieses Wirtshaus eine Goldgrube“
128.820 mal gelesen
Das Gründerzeithaus soll auch künftig eine Bühne für Wirtshauskultur sein.
Wirtschaft
Trotz Milliardengewinn will Konzern Nulllohnrunde
116.874 mal gelesen
Die Gewerkschaft will die Nulllohnrunde nicht akzeptieren.
Mehr Digital
Sauer auf Brüssel
Nach Strafe: Musk fordert Abschaffung der EU
Forscher warnen:
Medizinische Influencer-Tipps oft risikobehaftet
Limitless geschluckt
Meta kauft Entwickler von KI-Rekorder zum Umhängen
25.000 Euro Schaden
„Insolvenz-Schnäppchen“ musste Chef teuer bezahlen
Über 10.000 Euro weg
Betrüger täuschten Hilfe vor und leerten Konten

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf