Milliarden-Spritze

Chipausrüster ASML stärkt KI-Start-up Mistral

Web
09.09.2025 09:46
Der Chipausrüster ASML ist nach SAP das zweitwertvollste Technologieunternehmen Europas.
Der Chipausrüster ASML ist nach SAP das zweitwertvollste Technologieunternehmen Europas.(Bild: AFP/EMMANUEL DUNAND)

Die europäische KI-Hoffnung Mistral hat mit dem niederländischen Chipausrüster ASML einen Großaktionär aus der Tech-Branche gefunden. ASML investiert eigenen Angaben zufolge innerhalb einer Finanzierungsrunde 1,3 Milliarden Euro und hält damit rund elf Prozent an dem französischen Start-up.

Die Mistral-Bewertung steigt damit auf knapp zwölf Milliarden Euro. Die beiden Unternehmen gehen zudem eine strategische Partnerschaft ein. Im Rahmen der Zusammenarbeit kann der niederländische Konzern KI-Modelle testen, um die eigenen Produkte zu verbessern.

Das KI-Start-up Mistral AI (Le Chat) entwickelt vor allem Open-Source-Sprachmodelle und achtet dabei besonders auf Privatsphäre. ASML ist mit einem Börsenwert von zuletzt rund 266 Milliarden Euro nach SAP das zweitwertvollste Technologieunternehmen Europas.

