Herren-Riesenslalom in Adelboden ab 10.30 Uhr LIVE

Das sonst üppige Rahmenprogramm am Freitag – dem nationalen Trauertag – wurde gestrichen. Vorgesehen waren etwa die Startnummernauslosung und eine Party im Festzelt. Am Tag danach will nicht zuletzt Marco Odermatt für eine Ablenkung von dieser Tragödie sorgen. „Wir wollen mit unseren Leistungen und Emotionen dazu beitragen, dass es den Leuten im Entferntesten etwas besser gehen kann“, sagte der Schweizer Topstar.