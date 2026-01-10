Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Rodeln in Winterberg

Hannah Prock holt ihren zweiten Weltcup-Sieg!

Wintersport
10.01.2026 14:02
Hannah Prock
Hannah Prock(Bild: EPA/TOMS KALNINS)

Rodlerin Hannah Prock hat erneut in Winterberg zugeschlagen und ihren zweiten Sieg im Rodel-Weltcup gefeiert!

0 Kommentare

Die 25-jährige Tirolerin setzte sich am Samstag mit Laufbestzeit in beiden Durchgängen 0,087 Sekunden vor Weltmeisterin Julia Taubitz durch. Prock eroberte zwei Punkte vor der deutschen Titelverteidigerin auch das Gelbe Trikot der Gesamtführenden zurück. Ihre Landsfrau Lisa Schulte rodelte mit 0,430 Sekunden Rückstand auf Rang vier.

„Das Rodeln hat Spaß gemacht!“
Prock hatte bereits Anfang Dezember, als der Weltcup erstmals in dieser Saison in Winterberg Station gemacht hatte, auf der Bahn im deutschen Hochsauerland überzeugt. 34 Tage nach ihrem ersten Weltcup-Sieg am 7. Dezember doppelte die Tochter von ÖRV-Verbandspräsident Markus Prock auf derselben Bahn nach. „Ich war ein bisschen nervös am Beginn der Trainingswoche, bin dann aber ruhiger geworden“, erklärte Prock. „Heute war ich entspannt, das Rodeln hat Spaß gemacht.“

Ihr Vater hatte in seiner Karriere zehnmal den Gesamtweltcup gewonnen sowie mit Silber 1992 und 1994 sowie Bronze 2002 insgesamt drei Olympia-Medaillen. Hoffnung auf Edelmetall darf sich in der aktuellen Form bei den Winterspielen in einem Monat in Cortina auch Hannah Prock machen. Ex-Weltmeisterin Schulte verbesserte sich im zweiten Lauf noch um eine Position auf Rang vier. Landsfrau Dorothea Schwarz fiel auf Rang zwölf zurück, Barbara Allmaier auf 16.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Ausland
Weinviertler Stromhelden holen Berlin aus Blackout
142.746 mal gelesen
Die beiden Monteure Patrick Adamek (li.) und Joachim Sauer beim Einsatz in Berlin
Tirol
„Zerlegt“: FPÖ-Chef bei Skiunfall schwer verletzt!
129.513 mal gelesen
Beim Abend-Skilauf (Symbolbild) sei es zu dem Unfall gekommen. 
Ausland
Crans-Montana: Chefin floh mit Kassa aus Lokal
111.212 mal gelesen
Jessica Moretti (klein im Bild) hat die Bar mit ihrem Mann Jaques betrieben.
Mehr Wintersport
Saison ist vorbei
Kreuzbandriss! ÖSV-Speed-Ass Egger schwer verletzt
RTL in Adelboden
Österreicher gehen bei Odermatt-Show leer aus
Rodeln in Winterberg
Hannah Prock holt ihren zweiten Weltcup-Sieg!
Damen-Skispringen
Eder in Ljubno wieder nur von Prevc geschlagen
Debakel für ÖSV-Damen
Ihr 45. Abfahrtssieg! Vonn gewinnt in Zauchensee

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf