Hannah Prock holt ihren zweiten Weltcup-Sieg!

„Das Rodeln hat Spaß gemacht!“

Prock hatte bereits Anfang Dezember, als der Weltcup erstmals in dieser Saison in Winterberg Station gemacht hatte, auf der Bahn im deutschen Hochsauerland überzeugt. 34 Tage nach ihrem ersten Weltcup-Sieg am 7. Dezember doppelte die Tochter von ÖRV-Verbandspräsident Markus Prock auf derselben Bahn nach. „Ich war ein bisschen nervös am Beginn der Trainingswoche, bin dann aber ruhiger geworden“, erklärte Prock. „Heute war ich entspannt, das Rodeln hat Spaß gemacht.“