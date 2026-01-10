Auf Heimreise vom Skiurlaub mit Auto überschlagen

Nach Erstversorgung ins Krankenhaus

Im Unfallfahrzeug befanden sich offenbar niederländische Urlauber, die sich auf der Heimreise befunden haben. Von zwei Insassen war die Rede – sie dürften beim Unfall verletzt worden sein. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurden sie mit der Rettung ins Spital nach Schwaz gebracht.