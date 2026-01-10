Vorteilswelt
Verletzte im Zillertal

Auf Heimreise vom Skiurlaub mit Auto überschlagen

Tirol
10.01.2026 14:35
Die B169 musste im Bereich der Unterführung gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung wurde ...
Die B169 musste im Bereich der Unterführung gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.

Spektakulärer Unfall Samstagmittag im Reiseverkehr im Tiroler Zillertal: Ein Urlauber verlor die Kontrolle über sein Auto, woraufhin sich dieses überschlug und letztlich am Dach liegend in einer Unterführung zum Stillstand kam. Die B169 Zillertal Straße musste in diesem Bereich gesperrt werden – eine Umleitung wurde eingerichtet. 

Ereignet hat sich der spektakuläre Unfall gegen 12.15 Uhr im Gemeindegebiet von Fügen. Ersten Informationen zufolge dürfte der Lenker unmittelbar vor einer Unterführung mit dem Wagen aufs Bankett geraten sein. Das Auto überschlug sich in der Folge und kam in der Unterführung am Dach zu liegen.

Nach Erstversorgung ins Krankenhaus
Im Unfallfahrzeug befanden sich offenbar niederländische Urlauber, die sich auf der Heimreise befunden haben. Von zwei Insassen war die Rede – sie dürften beim Unfall verletzt worden sein. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurden sie mit der Rettung ins Spital nach Schwaz gebracht.

Hier kam es zum spektakulären Unfall.
Hier kam es zum spektakulären Unfall.(Bild: ZOOM Tirol)

Straßensperre und Umleitung
Neben Rettung und Polizei war auch die Feuerwehr Fügen vor Ort im technischen Einsatz. Sie wurde über die Leitstelle alarmiert. Die B169 musste in diesem Bereich während des Einsatzes gesperrt werden. Es wurde inzwischen eine örtliche Umleitung eingerichtet.

Nähere Hintergründe zum Unfallhergang bzw. Details zu den Verletzten sind bis dato nicht bekannt.

Auf den heimischen Straßen und Hauptverkehrsrouten war am Samstag einiges los. Stichwort: Urlauberschichtwechsel. Verschärft wurde die Situation teilweise durch den Schnee. Es kam auch zu Unfällen.

Tirol

