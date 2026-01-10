So planen Sie Ihre Hochzeit ohne Hektik und Drama

Unruhen im Iran: Wie wird Trump reagieren?
Diskutieren Sie mit!
Wer meint, heiraten ist ein alter Hut, der täuscht sich: „Hochzeiten sind nach wie vor sehr gefragt“, wissen Sabrina und Lucas Dirnbacher, die Veranstalter der Hochzeitsmesse „Trau dich“ in Wien. Warum und wie man die perfekte Hochzeit ohne Nervenzusammenbruch zusammenbringt? Wir haben die Experten um Ihre Tipps gebeten!
Gerade weil Hochzeiten heute komplexer, individueller und emotionaler geplant werden, „suchen Paare gezielt nach Orientierung, Inspiration und persönlichen Kontakten“, sagt Expertin Sabrina Dirnbacher. Deshalb seien auch Hochzeitsmessen wie die „Trau dich“ sehr gefragt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.