Miedler mit Cabral im Doppel-Finale von Brisbane

Tennis-Doppelspezialist Lucas Miedler hat mit seinem portugiesischen Partner Francisco Cabral das Finale des ATP-250-Turniers in Brisbane erreicht. Das als Nummer drei gesetzte Duo rang am Samstag im Halbfinale die Franzosen Sadio Doumbia/Fabien Reboul (Nr. 6) mit 7:6(3),4:6,10:7 nieder.