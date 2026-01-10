Ausgerutscht! ÖSV-Team in Otepää ohne Podestplatz

„Ich habe auf der Schanze mehr drauf!“

Stefan Rettenegger bedauerte, dass der provisorische Sprung vom Vortag herangezogen wurde. „Ich habe auf der Schanze mehr drauf.“ Es sei ein extrem enges Rennen gewesen. Die letzte Runde war sehr chaotisch. Da war kein Tempo drinnen, viele Positionskämpfe. Das Ergebnis war für Österreich das schlechteste heuer, wir können es besser.“