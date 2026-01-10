Kreuzbandriss! ÖSV-Speed-Ass Egger schwer verletzt

Die schlimmsten Befürchtungen sind wahr geworden: Magdalena Egger hat sich bei ihrem Sturz in der Weltcup-Abfahrt von Altenmarkt-Zauchensee schwer am rechten Knie verletzt! Die Vorarlbergerin zog sich einen Riss des vorderen Kreuzbandes, einen Riss des Seitenbandes sowie eine Quetschung des Außenmeniskus zu. Die Saison, die in knapp einem Monat mit Olympischen Winterspielen aufwartet, ist für Egger damit vorzeitig beendet …