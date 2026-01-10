Kreuzbandriss! ÖSV-Speed-Ass Egger schwer verletzt

Die schlimmsten Befürchtungen sind wahr geworden: Magdalena Egger hat sich bei ihrem Sturz in der Weltcup-Abfahrt von Altenmarkt-Zauchensee schwer am rechten Knie verletzt! Die Vorarlbergerin zog sich einen Riss des vorderen Kreuzbandes, einen Riss des Seitenbandes sowie eine Quetschung des Außenmeniskus zu. Die Saison, die in knapp einem Monat mit Olympischen Winterspielen aufwartet, ist für Egger damit vorzeitig beendet …
Die 24-Jährige wird in der Klinik Kettenbrücke in Innsbruck operiert, wie der ÖSV mitteilte. Egger war als Zweite der Abfahrt in St. Moritz im Dezember erstmals auf das Weltcup-Podest gefahren.
Egger hatte nach ihrem Sturz zunächst noch selbst ins Ziel fahren wollen, ehe sie beim Ski-Anschnallen merkte, dass dies nicht möglich ist. Sie wurde mit dem Helikopter von der Rennstrecke geborgen und für eine Magnetresonanz-Untersuchung ins Krankenhaus Radstadt gebracht, wo die Diagnose gestellt wurde.
Für Österreichs alpines Ski-Team der Frauen ist es der bereits zweite bittere Ausfall im noch jungen neuen Jahr nach jenem von Technik-Spezialistin Katharina Liensberger. Die Vorarlbergerin erlitt am 2. Jänner beim Training in St. Michael/Lungau bei einem Sturz eine Fraktur des Schienbeinkopfs sowie einen Meniskus- und einen Innenbandriss im rechten Knie. Und begrub damit ihre Olympia-Träume ebenso wie nun Egger …
