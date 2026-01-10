Gewessler: „Deal ist Bauernhofsterben mit Ansage“

Wenn sich FPÖ-Chef Herbert Kickl und seine Oppositionskollegin, Grünen-Chefin Leonore Gewessler, einmal einig sind, dann ist politisch wohl wirklich Feuer am Dach. So geschehen ist das nun bei dem so umstrittenen Mercosur-Pakt, der am Freitag nach jahrzehntelangen Verhandlungen – wie berichtet – durchgewunken wurde und am Montag in Paraguay offiziell besiegelt wird. Der blaue Bundesparteiobmann Herbert Kickl ortete darin einen „Todesstoß für die rot-weiß-rote Bauernschaft“. Gewessler spricht gegenüber der „Krone“ von einem „Bauernhofsterben mit Ansage“.