Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Diskutieren Sie mit!

Unruhen im Iran: Wie wird Trump reagieren?

Community
10.01.2026 15:00
Wird Trump ähnlich wie in Venezuela reagieren?
Wird Trump ähnlich wie in Venezuela reagieren?(Bild: AP/Julia Demaree Nikhinson)

Die Lage im Iran spitzt sich weiter zu: Proteste, politische Unsicherheit und internationale Spannungen rücken das Land erneut in den Mittelpunkt der Weltpolitik. Mit dem Blick auf die USA stellt sich dabei auch die Frage nach der Rolle von Donald Trump und seinem möglichen Einfluss auf die Entwicklungen. Wird er auf Konfrontation setzen oder neue außenpolitische Akzente setzen? Wie wird Trump auf die Unruhen im Iran reagieren?

0 Kommentare

Die Unruhen im Iran sorgen international für wachsende Aufmerksamkeit. Proteste gegen das Regime, wirtschaftlicher Druck und geopolitische Spannungen prägen die aktuelle Lage. Besonders gespannt blickt man dabei auf Donald Trump, der für einen harten Kurs gegenüber Teheran bekannt ist. Wird er erneut auf Sanktionen und Konfrontation setzen oder einen anderen politischen Weg einschlagen, um Einfluss auf die Entwicklungen im Iran zu nehmen?

Welche Rolle sollte die USA Ihrer Meinung nach bei den aktuellen Unruhen im Iran einnehmen? Erwarten Sie von Donald Trump eine Eskalation oder eher Zurückhaltung im Umgang mit Teheran? Teilen Sie Ihre Meinungen zu diesem Thema mit uns und der Community in den Kommentaren! 

Porträt von Community
Community
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Top-3

Gelesen

Ausland
Weinviertler Stromhelden holen Berlin aus Blackout
142.746 mal gelesen
Die beiden Monteure Patrick Adamek (li.) und Joachim Sauer beim Einsatz in Berlin
Tirol
„Zerlegt“: FPÖ-Chef bei Skiunfall schwer verletzt!
129.513 mal gelesen
Beim Abend-Skilauf (Symbolbild) sei es zu dem Unfall gekommen. 
Ausland
Crans-Montana: Chefin floh mit Kassa aus Lokal
111.212 mal gelesen
Jessica Moretti (klein im Bild) hat die Bar mit ihrem Mann Jaques betrieben.
Mehr Forum
Frage des Tages
Übersteht Babler den Parteitag als SPÖ-Chef?
Diskutieren Sie mit!
Bringen Trumps Werte den Westen ins Wanken?
Diskutieren Sie mit!
Zigarettenpreise steigen – Hören Sie jetzt auf?
Frage des Tages
Skiunfälle: Braucht es eine generelle Helmpflicht?
Frage des Tages
Mercosur so gut wie fix: Macht Ihnen das Sorgen?
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf