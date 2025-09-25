Tiroler (62) krachte gegen Tunnelwand – tot

Ein tragischer Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstagmorgen auf der Arlbergschnellstraße in Vorarlberg. Im Dalaaser Tunnel kam ein 62-jähriger Lenker mit seinem Transporter von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen die Tunnelwand. Dabei erlitt er tödliche Verletzungen.
Der 62-Jährige war gegen 4 Uhr von Tirol kommend in Richtung Deutschland unterwegs, als er aus ungeklärter Ursache über die doppelte Sperrlinie geriet, die Gegenfahrbahn überquerte und ungebremst gegen die Tunnelwand krachte.
Rettungskräfte ohne Chance
Die Freiwillige Feuerwehr musste den Verunglückten aus dem Fahrzeug bergen. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät. Trotz rasch eingeleiteter Rettungsmaßnahmen konnte der Notarzt nur noch den Tod des Lenkers feststellen.
Der Dalaaser Tunnel war zwischen 4.20 Uhr und 8 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. Die genaue Unfallursache ist noch Gegenstand laufender Ermittlungen.
