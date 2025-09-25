Geplatzter Reifen begann auf Autobahn zu brennen

Damit war die Sache aber noch nicht ausgestanden, denn gegen 13 Uhr begann der zuvor geplatzte Reifen plötzlich zu brennen. Die Polizei konnte den Brand aber zum Glück noch vor Eintreffen der Florianijünger mit einem Feuerlöscher löschen. Die alarmierte Feuerwehr Frastanz rückte mit drei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften an und führte eine Kontrolle des Gespannes mit einer Wärmebildkamera durch.