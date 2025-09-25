Geplatzter Reifen begann auf Autobahn zu brennen

Ein Sattelschlepper musste am Mittwoch in Vorarlberg auf der Rheintalautobahn auf den Pannenstreifen ausweichen. Grund: Ein Reifen war geplatzt. Später musste auch noch die Feuerwehr anrücken.
Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch gegen 10.45 Uhr auf der Rheintalautobahn im Bereich Frastanz. Ein 33-jähriger Mann war dort mit seinem Sattelzug unterwegs, als plötzlich ein Reifen an der Zugmaschine platzte. Sofort lenkte der 33-Jährige sein Gefährt auf den Pannenstreifen und hielt dort an. Ein aufmerksamer Autofahrer, der den Sattelzug passierte, alarmierte die Polizei. Eine Streife der Autobahnpolizei Bludenz sicherte die Einsatzstelle schließlich ab.
Damit war die Sache aber noch nicht ausgestanden, denn gegen 13 Uhr begann der zuvor geplatzte Reifen plötzlich zu brennen. Die Polizei konnte den Brand aber zum Glück noch vor Eintreffen der Florianijünger mit einem Feuerlöscher löschen. Die alarmierte Feuerwehr Frastanz rückte mit drei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften an und führte eine Kontrolle des Gespannes mit einer Wärmebildkamera durch.
Nachdem der defekte Reifen vor Ort ersetzt worden war, wurde der Sattelzug zum Verkehrskontrollplatz Nüziders begleitet. Dort stellten die Polizeibeamten eine geringfügige Überladung sowie mehrere Übertretungen der Lenk- und Ruhezeitenverordnung (EG-VO) fest.
