Hochwertige Bikes und Sportartikel geklaut
Einbruch in Hittisau
In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag schlugen bisher unbekannte Täter in einem Sportgeschäft in Hittisau zu. Sie brachen eine Tür auf und nahmen aus dem Lager alles mit, was nicht niet- und nagelfest war – von teuren Fahrrädern bis zu anderen Sportartikeln.
Das Diebesgut dürfte in einen Kleintransporter verladen und abtransportiert worden sein. Die Polizei sucht nun nach möglichen Zeugen des Einbruchs, der sich im Zeitraum vom 24. September, 18.10 Uhr bis 25. September, 8.10 Uhr ereignet hat. Wer die Tat beobachtet hat oder Hinweise zum Fahrzeug geben kann, sollte sich an das Landeskriminalamt, Telefon 059/133-80, wenden.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.