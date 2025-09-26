Hochwertige Bikes und Sportartikel geklaut

Das Diebesgut dürfte in einen Kleintransporter verladen und abtransportiert worden sein. Die Polizei sucht nun nach möglichen Zeugen des Einbruchs, der sich im Zeitraum vom 24. September, 18.10 Uhr bis 25. September, 8.10 Uhr ereignet hat. Wer die Tat beobachtet hat oder Hinweise zum Fahrzeug geben kann, sollte sich an das Landeskriminalamt, Telefon 059/133-80, wenden.