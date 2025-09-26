„Teppichkrieg“ am Gartenzaun endet vor Gericht

„Du bischt o koa Oafache“

Da der Mann unbescholten ist, reumütig und bereit, sich bei der Beschimpften zu entschuldigen, steht nach Ansicht von Richterin Silke Sandholzer einer Diversion nichts im Wege. Als der Angeklagte seine Entschuldigung mit den Worten einleitet: „Woascht, du bischt o koa Oafache“ (Weißt du, du bist auch keine Einfache), hält ihm die Pädagogin eine Standpauke: „Ich will, dass du Verantwortung übernimmst und Abstand hältst. Ich will auch nicht, dass du noch einmal vor meiner Haustür stehst und mir zum Geburtstag gratulierst. Das halte ich für unangemessen!“ Bevor die Sache erneut eskaliert, schließt die Richterin die Verhandlung. Freunde werden die zwei wohl nicht mehr.