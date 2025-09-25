Vorteilswelt
In nur 57 Minuten

Grabher im Eiltempo ins Lissabon-Viertelfinale

Vorarlberg
25.09.2025 16:16
Julia Grabher arbeitet sich immer weiter Richtung Top-100.
Julia Grabher arbeitet sich immer weiter Richtung Top-100.

Auch bei ihrem zweiten Auftritt beim ITF-W100-Turnier in Lissabon spielte Julia Grabher ganz stark auf. Gegen die Französin Alice Robbe siegte die Vorarlbergerin in nur 57 Minuten mit 6:1 und 6:1. 

ÖTV-Ass Julia Grabher (WTA-Nr. 121) steht im Viertelfinale des mit 100.000 Dollar dotierten ITF-W100-Turniers in Lissabon. Im Achtelfinale in der portugiesischen Hauptstadt traf die Dornbirnerin auf Alice Robbe, machte mit der Französin kurzen Prozess.

Grabher startete hochkonzentriert, holte sich den ersten Durchgang schnell mit 6:1. Im zweiten Satz ließ die Vorarlbergin nicht nach, bot Robbe kaum Chancen – schon nach 57 Minuten verwertete sie ihren ersten Matchball zum 6:1, 6:1-Endstand.

Im Viertelfinale wartet nun die Slowenin Tamara Zidansek (WTA-Nr. 172).

Vorarlberg
Folgen Sie uns auf