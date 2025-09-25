Fußgängerin auf Schutzweg angefahren und verletzt
Bregenz
Als ein 75-jähriger Pkw-Lenker am Mittwoch gegen 19.15 Uhr auf der L202 von Hard kommend nach links in die Heldendankstraße einbiegen wollte, kollidierte er mit einer 66-jährigen Fußgängerin, die den dortigen Schutzweg queren wollte.
Die Fußgängerin stürzte nach dem unglücklichen Zusammentreffen auf dem Schutzweg zu Boden. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde sie von der Rettung mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Landeskrankenhaus Bregenz gebracht.
