Kontrolle auf regennasser Fahrbahn verloren

Zu einem Unfall und enormer Staubildung kam es am Donnerstagmorgen auf der Vorarlberger Rheintalautobahn A14: Ein Deutscher krachte gegen die Leitscheine, der Wagen überschlug sich.
Am Donnerstag gegen 6.30 Uhr lenkte ein 26-jähriger Mann aus Deutschland seinen Pkw auf der Rheintalautobahn A14 in Fahrtrichtung Tirol. Im dreispurigen Bereich, auf Höhe Lauterach, verlor der Lenker plötzlich die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit der rechten Außenbetonleitwand. Der Pkw überschlug sich folglich auf der regennassen Fahrbahn und kam auf den Rädern stehend zum Stillstand.
Verletzungen und Sachschaden
Der Fahrer wurde von den Einsatzmannschaften noch an der Unfallstelle erstversorgt und anschließend mit Verletzungen unbestimmten Grades in ein Krankenhaus gebracht. Am Wagen entstand erheblicher Sachschaden. Auch die Außenbetonleitwand wurde durch die Kollision in Mitleidenschaft gezogen.
Die erste und zweite Fahrspur auf Höhe des Unfallortes in Fahrtrichtung Tirol musste für die Dauer der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten von 6.30 Uhr bis 8 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt werden. Aufgrund des in diesem Zeitraum starken Berufsverkehrs kam es zu erheblichem Rückstau sowie in weiterer Folge zur Blockabfertigung im Pfändertunnel.
