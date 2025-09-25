Kontrolle auf regennasser Fahrbahn verloren

Die erste und zweite Fahrspur auf Höhe des Unfallortes in Fahrtrichtung Tirol musste für die Dauer der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten von 6.30 Uhr bis 8 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt werden. Aufgrund des in diesem Zeitraum starken Berufsverkehrs kam es zu erheblichem Rückstau sowie in weiterer Folge zur Blockabfertigung im Pfändertunnel.