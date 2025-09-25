Die eigene Schwester (17) mit dem Handy verprügelt

Wenngleich die Angeklagte vor Gericht behauptet, ihre jüngere Schwester über alles zu lieben, beweist der brutale Angriff auf die 17-Jährige genau das Gegenteil. Es ist ein lauer Juliabend, als die Schwester der Angeklagten gemütlich mit einer Freundin beim Dornbirner Stadtmarkt plaudert. Plötzlich taucht die ältere Schwester auf – wie auf Krawall gebürstet. Zunächst fliegen nur Worte. Doch als die Jüngere nicht verraten will, mit wem sie gerade chattet, eskaliert die Situation: „Sie entriss mir das Handy und schlug es mir mehrmals auf den Kopf“, schildert die 17-Jährige vor Gericht.